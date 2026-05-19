В Иглинском районе прошла встреча с бойцом СВО

В деревне Бибахтино Иглинского района встретили приехавшего в краткосрочный отпуск участника СВО с позывным «Танчик». Встреча прошла впервые в волонтерском штабе «Центр добра «Алга». Боец поделился с тружениками тыла историями фронтовой жизни, рассказал, как важна взаимовыручка на передовой и поддержка из дома.

Для оказания помощи военнослужащим в Турбаслинском сельсовете это третий волонтерский штаб. Дом для помощи фронту предоставили супруги Нафис и Флюза Хисаевы. В нем изготавливают маскировочные сети и окопные свечи, здесь же дети пишут письма солдатам.