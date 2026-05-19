Жителям Башкирии подарят еще один выходной в мае

Жителей Башкирии на следующей неделе ждет дополнительный выходной. Как сообщили в Гострудинспекции РБ, в среду, 27 мая, в республике отметят Курбан-байрам, который является нерабочим днем.

Кроме того, во вторник, 26 мая, рабочий день сократят на один час.

В ведомстве также напомнили, если отпуск выпадает на 27 мая, этот день не включается в число календарных дней отдыха. Отпуск автоматически продлевается на сутки.