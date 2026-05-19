Лоси, барсуки и загадочный белый кабан попали на видео в Башкирии

В заказнике «Белоозерский» в Гафурийском районе фотоловушка запечатлела настоящую жизнь дикой природы. Видео опубликовало Минэкологии Башкирии.

На кадрах – семейство барсуков, лосиха с лосенком у солонца и кабаны, устроившие разборки прямо на поляне. Главным героем записи стал редкий белый кабан-альбинос, который неожиданно появился среди своих сородичей.

Также в объектив попал лось, который будто наблюдал за происходящим со стороны, не решаясь подойти ближе.

В заказнике «Белоозерский» обитают более 40 видов млекопитающих и около 120 видов птиц. Под особой охраной находятся редкие животные и птицы, занесенные в Красную книгу Башкирии.