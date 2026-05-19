Боец СВО из Башкирии вернулся в родную деревню после ранения

Боец специальной военной операции с позывным «Гагарин» прибыл в краткосрочный отпуск в родную деревню Азикеево Мечетлинского района.

До подписания контракта с Минобороны РФ в декабре 2024 года он работал на родной земле, помогая отцу в крестьянско-фермерском хозяйстве. Вот уже 20 лет он ведет свое фермерское дело, пишут в издании «Мечетлинская жизнь».

По словам бойца, решение вступить в ряды Вооруженных сил продиктовано чувством патриотизма и долга перед Родиной. Близкие поддержали его выбор.

Позывной «Гагарин» он получил не случайно. День рождения бойца – 12 апреля, в День космонавтики. Кроме того, мужчина проходил срочную службу в космических войсках в 2011-2012 годах.

В зоне проведения спецоперации «Гагарин» командует отделением мотострелковых войск и служит в штурмовой роте. За проявленное мужество и самоотверженность он был награжден медалями «За отвагу» и «Участнику специальной военной операции», а также получил благодарность командования войсковой части.

Сейчас военнослужащий находится в третьем отпуске. После его завершения он будет комиссован по состоянию здоровья – в прошлом году получил тяжелое ранение. Несмотря на это, «Гагарин» остается верен Родине и намерен продолжать приносить ей пользу.

