Жители Башкирии могут поступить на службу в войска БПЛА

Жители Башкортостана всё чаще выбирают службу в войсках беспилотных систем. Они аргументируют это желанием освоить новую специальность, помочь Родине, а затем применить полученные знания уже в гражданских сферах деятельности.

Ознакомиться с особенностями службы и подписать контракт будущие операторы дронов могут в центре «Защитник». Но прежде следует пройти необходимые мероприятия отбора. После – освоение теории и практики. Будущим защитникам Родины рассказывают, какие существуют типы дронов и показывают, как ими управлять. Попробовав себя в деле, потенциальные служащие войск понимают, подходит ли им данный род деятельности.