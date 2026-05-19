В Башкирии детские лагеря готовятся принять более 200 тыс. человек

С 1 июня детские лагеря Башкортостана распахнут свои двери для отдыхающих. Планируется, что в этот раз их посетят более 200 тысяч человек. Как учреждения готовятся к новому сезону, какие навыки общения с детьми необходимо освоить будущим вожатым и какие мероприятия для молодежи запланированы в этом году?
Квалифицированный вожатый должен знать всё: от нормативно-правовых основ до тонкостей психолого-педагогической работы с детьми. Эти навыки студенты Башкирского педуниверситета усваивают уже с начала года как в теории, так и на практике.
Дети бывают разные, а значит, и подход к каждому свой. Это за время практики уже уяснил Даниил Чилей. Отдыхать в лагерь «Чайка» он приезжал еще ребенком. Затем стал вожатым, а уже с этого года – старший воспитатель.
Свои двери для детей лагеря распахнут уже 1 июня. Сейчас здесь проходят последние приготовления к летнему сезону. В уфимской «Чайке» уже продумана предстоящая программа для четырех профильных смен.
Кроме ремонтных работ, в лагерях провели необходимую дезинфекцию, а также обработали от клещей, мышей и комаров прилегающие территории. В целом положительные санитарно-эпидемиологические заключения уже получили свыше 80 процентов учреждений. Как на совещании в правительстве отметил глава республики, отдых школьников должен быть безопасным.
Всего в летний период на территории региона будут работать более 1900 детских оздоровительных учреждений. Стоит отметить, что с 2023 года в республике реализуется федеральный проект по созданию быстровозводимых жилых модулей и проведению капремонта в загородных стационарных лагерях.
Один из жилых модулей сейчас возводят в Туймазинском районе, на территории лагеря имени Аркадия Гайдара. Современный спальный корпус рассчитан на 49 мест, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме отдыха в лагерях, для ребят на летний период также предусмотрены культурно-спортивные мероприятия, походы, экскурсии, слёты и мастер-классы. Всё для того, чтобы каникулы юные жители и гости республики провели весело и с пользой.