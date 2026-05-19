Бурибаевский ГОК начал озеленение парка имени 80-летия Победы

Напомним, что предприятие год назад по своей инициативе и за свой счет начало строителство парка имени 80-летия Победы. На сегодня это один из самых амбициозных социальных проектов комбината, направленный на создание в горняцком селе современного, уютного пространства для семейного досуга. В настоящее время на территории ведутся строительные работы второй очереди. Высадка елей стала первым крупным шагом по озеленению парка, который в будущем станет любимым местом прогулок для всех жителей горняцкого села.