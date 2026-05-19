Бурибаевский ГОК начал озеленение парка имени 80-летия Победы

В преддверии лета сотрудники АО «Бурибаевский горно-обогатительный комбинат» провели экологическую акцию на территории строящегося парка имени 80-летия Победы в селе Бурибай. Участники субботника высадили 41 молодую ель, заложив основу для будущего лесного массива зоны отдыха.
Напомним, что предприятие год назад по своей инициативе и за свой счет начало строителство парка имени 80-летия Победы. На сегодня это один из самых амбициозных социальных проектов комбината, направленный на создание в горняцком селе современного, уютного пространства для семейного досуга. В настоящее время на территории ведутся строительные работы второй очереди. Высадка елей стала первым крупным шагом по озеленению парка, который в будущем станет любимым местом прогулок для всех жителей горняцкого села.
Отметим, что Бурибаевский ГОК только за последние несколько лет реализовал ряд масштабных социальных проектов, в числе которых капитальный ремонт сельской врачебной амбулатории, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, асфальтирование внутридворовых территорий, установка светильников уличного освещения, строительство нескольких детских игровых площадок и многое другое. Каждая из этих инициатив – вклад в благополучие работников комбината и всех жителей села Бурибай.