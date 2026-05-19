Уфимцы пойдут под суд за вымогательства, разбои и нападения

В Уфе перед судом предстанут четверо местных жителей в возрасте от 20 до 24 лет. Их обвиняют в вымогательствах, грабежах, разбоях и незаконном завладении автомобилем.

По версии следствия, с октября 2024 года по апрель 2025 года шесть участников организованной группы совершали преступления против жителей Уфы под надуманными предлогами.

В одном из эпизодов в парке «Первомайский» обвиняемые потребовали деньги у незнакомых парней, обвинив их в «неправильном поведении». В итоге потерпевшие передали им 32 тысячи рублей.