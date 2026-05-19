Инна Куликова высоко оценила внедрение инноваций в медицину Башкирии

Башкортостан – один из передовых регионов России, где внедряют инновации в медицину. Именно так систему здравоохранения региона высоко оценила директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова. Она выступила на заседании совета при главе республики по развитию сферы и на коллегии Минздрава Башкортостана.
В прошлом году в республике построили шесть поликлиник, в Уфе открылся хирургический корпус Республиканского кардиоцентра. Огромное внимание уделяется модернизации поликлиник и медучреждений в столице, обновлению ФАПов, цифровизации сферы и улучшению качества оказания помощи.
Также в ходе рабочего визита в городскую больницу №13 Уфы руководителю региона показали мобильный реабилитационный комплекс с тренажерами для восстановления функции ходьбы и координации движений. 25 человек ежедневно могут в нём восстанавливать здоровье. Кроме того, Радий Хабиров посетил централизованную лабораторию медучреждений, где внедрили трековую систему распределения пробирок для анализа крови у пациентов. Этот центр – один из крупнейших в республике, туда поступает более 12 тысяч проб в сутки, а время исследований сократилось на 30 процентов.