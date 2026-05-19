Инна Куликова высоко оценила внедрение инноваций в медицину Башкирии

Башкортостан – один из передовых регионов России, где внедряют инновации в медицину. Именно так систему здравоохранения региона высоко оценила директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова. Она выступила на заседании совета при главе республики по развитию сферы и на коллегии Минздрава Башкортостана.

В прошлом году в республике построили шесть поликлиник, в Уфе открылся хирургический корпус Республиканского кардиоцентра. Огромное внимание уделяется модернизации поликлиник и медучреждений в столице, обновлению ФАПов, цифровизации сферы и улучшению качества оказания помощи.

Спасибо вам за ту работу, которую вы ведёте. Вместе мы неплохо прошли 2025 год. И, несмотря на непростые условия, продолжим выполнять намеченные планы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Вы одними из первых в стране внедряете современные технологии и новые организационные подходы к работе. Это позволяет оказывать качественные услуги населению, своевременно диагностировать и лечить различные заболевания.

Инна Куликова, директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Министерства здравоохранения России
Фото №1 - Инна Куликова высоко оценила внедрение инноваций в медицину Башкирии

Также в ходе рабочего визита в городскую больницу №13 Уфы руководителю региона показали мобильный реабилитационный комплекс с тренажерами для восстановления функции ходьбы и координации движений. 25 человек ежедневно могут в нём восстанавливать здоровье. Кроме того, Радий Хабиров посетил централизованную лабораторию медучреждений, где внедрили трековую систему распределения пробирок для анализа крови у пациентов. Этот центр – один из крупнейших в республике, туда поступает более 12 тысяч проб в сутки, а время исследований сократилось на 30 процентов.

Эта система даёт нам возможность на порядок уменьшить возможные ошибки из-за человеческого фактора. Это, прежде всего, надёжность – анализаторы здесь лучше, соответственно, дают более точный прогноз и анализ. Это и скорость – уже через час в систему отправляются данные проведённого анализа. Лаборатории больницы № 13 и РКБ имени Куватова, в принципе, закрыли потребности всей республики. Система выполняет до 10 тысяч анализов в сутки, а может и больше. То есть у нас есть задел на будущее. Это ровно то, что называется инновациями в системе здравоохранения.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Волна
БАШКОРТТАР-БСТ