Инна Куликова высоко оценила внедрение инноваций в медицину Башкирии

Эта система даёт нам возможность на порядок уменьшить возможные ошибки из-за человеческого фактора. Это, прежде всего, надёжность – анализаторы здесь лучше, соответственно, дают более точный прогноз и анализ. Это и скорость – уже через час в систему отправляются данные проведённого анализа. Лаборатории больницы № 13 и РКБ имени Куватова, в принципе, закрыли потребности всей республики. Система выполняет до 10 тысяч анализов в сутки, а может и больше. То есть у нас есть задел на будущее. Это ровно то, что называется инновациями в системе здравоохранения.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан