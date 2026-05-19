Боец из Башкирии рассказал, как попал в войска БПЛА

Превратил хобби в работу на благо Родины. Боец башкирского батальона в программе «Фронтовой подкаст» рассказал, как попал в войска беспилотных авиасистем. Военнослужащий с позывным «Электроник» до службы на СВО имел свой сервисный центр, где ремонтировал в том числе дроны. Мужчина решил продолжить эту работу на фронте.

По словам мужчины, превосходство в небе во многом определяет ситуацию и на земле. При этом беспилотники стремительно модернизируются и зачастую они оказываются эффективнее тяжелой боевой техники. Решение о создание войск БПЛА – своевременное, считает «Электроник».