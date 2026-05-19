В Иглинском районе прошел форум «Крепкая семья – трезвое село – сильный Башкортостан»

В Иглинском районе прошёл зональный форум Всемирного курултая башкир «Крепкая семья – трезвое село – сильный Башкортостан». Его участниками стали представители разных частей республики и Уфы.
Так, в селе Калтыманово благодаря республиканскому конкурсу благоустроили сквер. На площадках работали выставки с цветами и игрушками, проводили мастер-класс по мас-рестлингу, тамбурной вышивке.
На секционных площадках работали предприниматели, которые делились своим опытом в рамках проекта «Трезвое село». Были организованы консультации центров занятости и поддержки участников СВО. Прошли мастер-классы по составлению шежере, лекции о защите детей от вредных привычек и популяризации здорового образа жизни.