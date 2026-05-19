Ярмарка «Китап-Байрам» впервые охватит все муниципалитеты Башкирии

В этом году четвертая Международная книжная ярмарка «Китап-Байрам» впервые охватит все муниципалитеты республики. Об этом рассказали сегодня на пресс-конференции. Там же презентовали единый книжный календарь. Он объединит ключевые события всех городов и районов Башкортостана.

На Советской площади Уфы с 28 по 30 июня, с утра и до вечера будут открыты тематические зоны, пройдут презентации книжных новинок, встречи с писателями и издателями, автограф-сессии, дискуссии и культурные мероприятия для всей семьи. Первый день посвятят народному единству, второй – традиционным семейным ценностям, а последний – истории России, памяти и уважению к прошлому.