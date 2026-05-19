В Башкирии усилят проверки парков после травмирования ребёнка

Премьер-министр Правительства Башкирии Андрей Назаров поручил усилить проверки парков после травмирования ребёнка на аттракционе.
Развлекательное оборудование относится к объектам повышенной опасности и может угрожать жизни и здоровью людей. Проверки технического состояния необходимо проводить регулярно. Сотрудники, работающие на аттракционах, обязаны иметь соответствующую квалификацию и проходить обучение.
В Стерлитамаке 12-летний мальчик пострадал в парке им. Гагарина. Ребёнок получил травмы на аттракционе «Ракушка» и был госпитализирован в тяжёлом состоянии.