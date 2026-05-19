В Уфе дерево упало на припаркованные автомобили

В уфимской Черниковке дерево упало на припаркованные автомобили. Повреждены две легковые машины. По версии хозяев, гигант не выдержал собственного веса, и ствол переломился. Сейчас его спилили и убрали, а вот кто виноват и полагается ли компенсация пострадавшим – выяснить сложно.
Если ответственность лежит на УК или муниципалитете, есть шанс на возмещение. Если дерево росло на бесхозной земле, владельцам, вероятнее всего, придётся чинить автомобиль за свой счёт. Сейчас пострадавшие собирают справки и ищут ответственных.