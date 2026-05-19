В Уфе дерево упало на припаркованные автомобили

В уфимской Черниковке дерево упало на припаркованные автомобили. Повреждены две легковые машины. По версии хозяев, гигант не выдержал собственного веса, и ствол переломился. Сейчас его спилили и убрали, а вот кто виноват и полагается ли компенсация пострадавшим – выяснить сложно.