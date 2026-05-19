В Башкирии «Поезд здоровья» прибыл в Кушнаренковский район

В Кушнаренковский район прибыл «Поезд здоровья». Акция «Здоровая республика – здоровый регион» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» началась в апреле. Жители отдалённых сёл и деревень могут пройти обследование и получить консультации специалистов ведущих республиканских медицинских учреждений.

В Кушнаренковском районе поезд начал работу в селе Карача-Елга. Врачей там ждали с нетерпением люди старшего возраста, которые не всегда могут активно использовать возможности цифровых технологий для записи на приём или поиска информации о здоровье. Сельчане обращались с различными проблемами: давление, ухудшение зрения, суставные боли и т.д. Все получили возможность сдать анализы, пройти флюорографию, маммографию.