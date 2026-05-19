В Башкирии проходит акция «Дни народного здоровья»

Из операционной – на игровую площадку. В Уфе на футбольном турнире сошлись врачи-трансплантологи и их бывшие пациенты, когда-то перенесшие сложнейшие операции по пересадке органов. Это одно из мероприятий акции «Дни народного здоровья», когда всю неделю каждый желающий может пройти обследование. Врачи, конечно, порой творят чудеса, но неустанно твердят, что лучше любого лечения – профилактика. О том, как сегодня побеждают болезни, – в нашем сюжете.

Это тот редкий случай, когда футболист промахнулся, но выиграл главный поединок. Вчерашний пациент – сегодня в форме вратаря. Он отбил не просто мяч, а удар судьбы.

Юрию Кандалову пересадили почку больше десяти лет назад. До этого – годы на гемодиализе, когда каждый шаг давался через силу. Сейчас он играет в футбол, почти ни в чём себе не отказывает, но путь к этому был тернист. Помогали врачи и те, кто сам прошёл через это испытание. И теперь Юрий Кандалов объединяет их на поле.

Те, кто раньше не могли пройти и 500 метров, сейчас дают отпор своим спасителям. Хирурги и реаниматологи играют осторожно, не гонят темп, берегут подачу. Для медиков они навсегда пациенты, для поля – равные соперники.

Турнир проходит в рамках «Дней народного здоровья». Команды растут: появилась своя сборная нефрологических пациентов, которая ездит по всей России на трансплант-игры. И доказывают главное: даже если судьба бьёт под дых, можно встать, отряхнуться и забить в ответ.

Врачи призывают сегодня заранее позаботиться о своём здоровье. Как минимум – пройти обследование, чтобы притаившаяся болезнь не застала врасплох.