В Уфе прошёл фестиваль моды и креативных индустрий

В Уфе прошёл фестиваль моды и креативных индустрий «Factor Vostoka». В нём приняли участие более 100 моделей, а также ремесленники и модельеры из Перми, Казани, Бирска, Стерлитамака и Екатеринбурга.

В рамках мероприятия состоялась ярмарка дизайнеров, выставка современных художников, маркет, на котором креаторы представили свои работы. В течение всего дня проходили показы локальных дизайнеров и коллекций из переработанных материалов. Вечером состоялся финальный гала-показ.