Радий Хабиров принял участие в заседании Совета по развитию здравоохранения

Строительство новой поликлиники в Иглинском районе, решение кадрового вопроса и повышение качества оказания медицинской помощи. Такие задачи Глава Башкортостана поставил на ежегодной коллегии регионального Министерства здравоохранения и на Совете при руководителе региона. Также Радий Хабиров посетил централизованную лабораторию уфимской больницы №13, где внедрили трековую систему распределения пробирок для анализа крови у пациентов.
И это в пять раз быстрее, чем на обычной центрифуге. Специалисты центральной диагностической лаборатории больницы №13 стали быстрее анализировать кровь пациентов в пробирках. Всё благодаря внедрению трековой системы – уникальной в Приволжье.
С помощью автоматизированных систем врачи анализируют в день до 12 тысяч проб крови и выполняют до 60 тысяч исследований, причём процесс сократился по времени на 30%.
Система может работать круглосуточно. Она не только анализирует, отправляет на хранение в морозильную камеру биоматериалы, но и утилизирует их. В том числе снижает вероятность ошибок при исследовании крови на онкологию, болезнь щитовидной железы, сахарный диабет.
А в этом передвижном модуле с механическими тренажёрами есть все возможности для реабилитации: чтобы встать на ноги, ходить и укреплять опорно-двигательный аппарат. Его можно перевести в любую точку республики. Он может обслуживать до 25 человек в день.
Башкортостан – один из передовых регионов России, где внедряют инновации в медицину, уверены федеральные эксперты. Не только в применении цифровых технологий и искусственного интеллекта.
В прошлом году в республике построили шесть поликлиник, в Уфе открылся хирургический корпус Республиканского кардиоцентра. Огромное внимание уделяется модернизации поликлиник и медучреждений в столице, обновлению ФАПов, цифровизации сферы и улучшению качества оказания помощи.
На текущий год Радий Хабиров поставил задачи: построить новую поликлинику в Иглинском районе, работать над качеством оказания медицинской помощи, привлекать кадры.
С этого года в регионе начнут помогать молодым специалистам в городах с населением более 50 тысяч человек, а ещё обучать стоматологическому делу в медицинских ссузах. В перспективе – уменьшить очереди пациентов перед кабинетами специалистов.