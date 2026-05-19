Радий Хабиров принял участие в заседании Совета по развитию здравоохранения

Строительство новой поликлиники в Иглинском районе, решение кадрового вопроса и повышение качества оказания медицинской помощи. Такие задачи Глава Башкортостана поставил на ежегодной коллегии регионального Министерства здравоохранения и на Совете при руководителе региона. Также Радий Хабиров посетил централизованную лабораторию уфимской больницы №13, где внедрили трековую систему распределения пробирок для анализа крови у пациентов.

И это в пять раз быстрее, чем на обычной центрифуге. Специалисты центральной диагностической лаборатории больницы №13 стали быстрее анализировать кровь пациентов в пробирках. Всё благодаря внедрению трековой системы – уникальной в Приволжье.

С помощью автоматизированных систем врачи анализируют в день до 12 тысяч проб крови и выполняют до 60 тысяч исследований, причём процесс сократился по времени на 30%.

Система может работать круглосуточно. Она не только анализирует, отправляет на хранение в морозильную камеру биоматериалы, но и утилизирует их. В том числе снижает вероятность ошибок при исследовании крови на онкологию, болезнь щитовидной железы, сахарный диабет.

Лаборатории больницы №13 и РКБ имени Куватова, в принципе, закрыли потребности всей республики. Система выполняет до 10 тысяч анализов в сутки, а может и больше, то есть у нас есть задел на будущее. Это ровно то, что называется инновациями в системе здравоохранения. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А в этом передвижном модуле с механическими тренажёрами есть все возможности для реабилитации: чтобы встать на ноги, ходить и укреплять опорно-двигательный аппарат. Его можно перевести в любую точку республики. Он может обслуживать до 25 человек в день.

Башкортостан – один из передовых регионов России, где внедряют инновации в медицину, уверены федеральные эксперты. Не только в применении цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Вы одними из первых в стране внедряете современные технологии и новые организационные подходы к работе. Это позволяет оказывать качественные услуги населению, своевременно диагностировать и лечить различные заболевания. Инна Куликова, директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Министерства здравоохранения России

В прошлом году в республике построили шесть поликлиник, в Уфе открылся хирургический корпус Республиканского кардиоцентра. Огромное внимание уделяется модернизации поликлиник и медучреждений в столице, обновлению ФАПов, цифровизации сферы и улучшению качества оказания помощи.

Спасибо вам за ту работу, которую вы ведёте. Вместе мы неплохо прошли 2025 год. И, несмотря на непростые условия, продолжим выполнять намеченные планы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На текущий год Радий Хабиров поставил задачи: построить новую поликлинику в Иглинском районе, работать над качеством оказания медицинской помощи, привлекать кадры.