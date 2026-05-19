Радий Хабиров подписал указ о создании Совета по развитию и внедрению технологий ИИ

Цифровые технологии меняют регион. Искусственный интеллект уже интегрирован в экономику, госуправление и другие ключевые отрасли республики. О его дальнейшем развитии говорили в Геномном центре на стратегической сессии, в которой принял участие Радий Хабиров.

Главу Башкортостана и других гостей мероприятия поприветствовала цифровая помощница Айсылу, сгенерированная нейросетью. Она отметила, что искусственный интеллект видит больше, решает вопросы быстрее, а ошибается реже человека. Но при этом ИИ должен работать не вместо человека, а рядом с ним. Об этом же сказал в своём выступлении и Радий Хабиров. Искусственный интеллект уже внедрён в разные сферы, включая медицину, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, госуслуги. Но это лишь начало пути, и чтобы не отставать – нужно двигаться дальше.

Уважаемые коллеги, нам надо переходить в эту сферу, в которой мы, в принципе, живём и в которой у нас достаточно много задач и успехов. Я не говорю, что мы начинаем с чистого листа. Моя задача сегодня – создать инфраструктуру, поставить задачи, для того чтобы сформировалась некая экосистема и появился рынок для технологических решений в области искусственного интеллекта. Вероятно, это будет интересно для тех слушателей здесь, которые представляют технологические компании. Вы знаете, что, безусловно, наш Президент уделяет этому вопросу самое серьёзное внимание, так как, если мы с вами будем неспеша идти и не приступим к этой работе, то мы когда-то окажемся не в самых лучших позициях.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

О том, как искусственный интеллект работает в разных сферах, доложили профильные министры. Так, по данным Минздрава, в уфимских поликлиниках во время диспансеризации у десяти тысяч человек выявлены факторы риска с помощью ИИ. Пациенты прошли консультацию в Центрах здоровья, 70% из них взяты на диспансерное наблюдение. В промышленности искусственный интеллект улучшает логистику и уменьшает затраты предприятий. Активно ИИ применяется также в образовании и аграрном секторе. В ходе стратегической сессии свои стартапы презентовали студенты, которые уже реализуют авторские пилотные проекты.

Меня очень радует, когда выпускники наших школ и студенты побеждают на олимпиадах. Самое большое количество стартапов у студентов наших вузов, особенно УУНиТ. Они получают стартап до миллиона рублей и реализуют свои идеи. Понятно, что это лишь первые шаги в этой сфере, но из таких маленьких шагов потом вырастают и какие-то крупные технологические компании, и гении, и учёные. Наша задача – энергию государства и правительства направить именно на поддержку внедрения технологий искусственного интеллекта, начиная с молодого возраста и завершая учёными и руководителями предприятий.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Прямо во время стратегической сессии по внедрению искусственного интеллекта в Республике Башкортостан Радий Хабиров своей электронной подписью подписал указ о создании Совета по вопросам цифрового развития и внедрения технологий ИИ. Он будет постоянно действующим коллегиальным совещательным органом для обеспечения взаимодействия госорганов, муниципалитетов и заинтересованных организаций по вопросам развития цифровых технологий. Также Совет будет создавать, развивать и внедрять технологии искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сфере и сфере государственного управления.

Одну из ключевых ролей в этом будет играть новый заместитель премьер-министра Правительства Башкортостана Олег Ли, которого Радий Хабиров представил во время стратегической сессии. Ранее он был советником Центра развития искусственного интеллекта Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.

Очевидно, республика аграрная, промышленная. Все известные предприятия уже внедряют искусственный интеллект. Понятно, что все тяжёлые, производствообрабатывающие, добывающие предприятия будут охвачены. Я бы этим не ограничивался: ИИ много пользы приносит и в креативных индустриях, и в торговле, и в финансах, поэтому об этом призываю также никого не забывать.

Олег Ли, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
