Радий Хабиров подписал указ о создании Совета по развитию и внедрению технологий ИИ

Цифровые технологии меняют регион. Искусственный интеллект уже интегрирован в экономику, госуправление и другие ключевые отрасли республики. О его дальнейшем развитии говорили в Геномном центре на стратегической сессии, в которой принял участие Радий Хабиров.
Главу Башкортостана и других гостей мероприятия поприветствовала цифровая помощница Айсылу, сгенерированная нейросетью. Она отметила, что искусственный интеллект видит больше, решает вопросы быстрее, а ошибается реже человека. Но при этом ИИ должен работать не вместо человека, а рядом с ним. Об этом же сказал в своём выступлении и Радий Хабиров. Искусственный интеллект уже внедрён в разные сферы, включая медицину, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, госуслуги. Но это лишь начало пути, и чтобы не отставать – нужно двигаться дальше.
О том, как искусственный интеллект работает в разных сферах, доложили профильные министры. Так, по данным Минздрава, в уфимских поликлиниках во время диспансеризации у десяти тысяч человек выявлены факторы риска с помощью ИИ. Пациенты прошли консультацию в Центрах здоровья, 70% из них взяты на диспансерное наблюдение. В промышленности искусственный интеллект улучшает логистику и уменьшает затраты предприятий. Активно ИИ применяется также в образовании и аграрном секторе. В ходе стратегической сессии свои стартапы презентовали студенты, которые уже реализуют авторские пилотные проекты.
Прямо во время стратегической сессии по внедрению искусственного интеллекта в Республике Башкортостан Радий Хабиров своей электронной подписью подписал указ о создании Совета по вопросам цифрового развития и внедрения технологий ИИ. Он будет постоянно действующим коллегиальным совещательным органом для обеспечения взаимодействия госорганов, муниципалитетов и заинтересованных организаций по вопросам развития цифровых технологий. Также Совет будет создавать, развивать и внедрять технологии искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сфере и сфере государственного управления.
Одну из ключевых ролей в этом будет играть новый заместитель премьер-министра Правительства Башкортостана Олег Ли, которого Радий Хабиров представил во время стратегической сессии. Ранее он был советником Центра развития искусственного интеллекта Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.