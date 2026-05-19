В Башкирии проводятся профилактические рейды по установке пожарных извещателей

Более 1300 спасённых жизней: благодаря автономным пожарным извещателям в республике удалось избежать большого количества трагедий. Всего же с 2016 года за счёт регионального бюджета было установлено более 690 тысяч подобных мини-сирен, которые предупредили своих хозяев об опасности.

В Башкортостане ежегодно, в преддверии и во время пожароопасного сезона, проводятся массовые рейды по частному сектору. Инспекторы проверяют исправность электропроводки, печей и бесплатно выдают автономные пожарные извещатели льготным категориям граждан.

Там, где ещё недавно согревал домашний очаг, – сейчас лишь обугленные брёвна. В ночь на 15 мая в деревне Хлебодаровка Мелеузовского района в доме, где жила многодетная семья, произошёл пожар. Жизни детей и их мамы спас маленький, но очень громкий пожарный извещатель – именно он разбудил Анну.

Причина возгорания банальная и самая распространённая – замыкание электропроводки. Огнём уничтожило буквально всё: и бревенчатый дом, и все надворные постройки. К слову, таких последствий можно было избежать.

Вот так выглядит автономный дымовой пожарный извещатель. За счёт бюджета республики их активно начали устанавливать льготным категориям граждан с 2016 года. И за 10 лет, благодаря этим маленьким датчикам, было спасено более 1300 человек, 505 из которых – дети.

Проверить исправность электропроводки и печей, провести инструктаж и бесплатно предоставить маленького спасателя – такова задача профилактического рейда сотрудников Госкомитета по ЧС. Обращают внимание на всё и тут же фиксируют нарушения, ведь от этого зависят человеческие жизни.

Семье пенсионеров из посёлка Чесноковка пожарный извещатель положен на льготных условиях. Фарит Баянович – участник боевых действий и ликвидатор Чернобыльской катастрофы. В частном доме живёт с супругой, и лишняя безопасность точно не помешает.

Такой же датчик появился и в доме Насимы Сайфуллиной. Кроме того, сотрудники Госкомитета по ЧС проверили у пенсионерки надворные постройки и отметили пару недочётов.

Прибор, сигнализирующий о задымлении в доме, положен и многодетным семьям. Так, Агулины воспитывают шестерых детей и о безопасности в доме думают в первую очередь.