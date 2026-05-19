В Уфе коммунальные службы продолжают борьбу с одуванчиками

Только сегодня на 60 гектарах скосили одуванчики. С начала сезона площадь покоса составила 10 млн квадратных метров – это чуть больше половины столицы республики. У коммунальщиков – сражение с самым злостным сорняком города. Несмотря на свою внешнюю красоту и невинность, одуванчик является аллергеном, быстро распространяется и часто пробивает тротуар и асфальт. Именно поэтому на еженедельном оперативном совещании Глава Башкортостана не раз призывал избавляться от растения.

Нежные цветы – едва ли не главная головная боль уфимских коммунальщиков. Одуванчик не просит воды, не боится тени и газа, а одна его пушинка способна захватить километр новой территории. Городские службы объявили растению войну на уничтожение.

Косить приходится каждые пять-семь дней. Как только срезаешь шапку, через пару дней лезут новые бутоны. Пользоваться химией не рекомендуется, особенно рядом с парками и детскими площадками.

Городские службы усилили свою работу. Коммунальщики вооружились почти двумя сотнями триммеров и десятком газонокосилок.

Решать проблему стоит системно. Биологи предлагают стратегию на будущее – изменение состава травостоя, ведь выкашивать одуванчики недостаточно.