В Башкирии отмечается День пионерии

В Башкортостане, как и по всей стране, отметили День пионерии. Организация, истоки которой уходят в Советский Союз, сейчас возрождается и также объединяет тысячи детей по всей России. Сегодня ещё несколько десятков школьников из Башкортостана вступили в ряды движения.

Сегодня у второклассника Игоря Павленко волнительный день: всего один урок и затем, пожалуй, одно из самых важных мероприятий школьной жизни – посвящение в пионеры. Мама тщательно проглаживает белую рубашку, которую скоро украсит красный галстук – главный символ юношеского движения.

Торжественный ритуал приёма школьников в ряды детской организации символично провели на территории дома-музея Ленина, причём среди ключевых участников церемонии был и сам вождь пролетариата. Конечно, не настоящий, зато образ как нельзя лучше напоминал об истоках появления пионеров в стране.

Всесоюзная пионерская организация была образована 19 мая 1922 года и поначалу носила имя предводителя восстания Спартака. В честь Ленина её переименовали два года спустя после смерти вождя. Как никто, заветы политика чтят его последователи из Коммунистической партии.

Ветераны пионерского движения как сейчас помнят лозунги и, конечно, смыслы, заложенные в устав движения. Последние несколько лет в КПРФ активно возрождают детскую организацию. К слову, именно по типу пионеров в 2022 году было создано «Движение первых», цель которого – воспитание подростков и формирование мировоззрения на основе традиционных духовных и нравственных ценностей.