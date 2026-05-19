В Башкирии отмечается День пионерии

В Башкортостане, как и по всей стране, отметили День пионерии. Организация, истоки которой уходят в Советский Союз, сейчас возрождается и также объединяет тысячи детей по всей России. Сегодня ещё несколько десятков школьников из Башкортостана вступили в ряды движения.

Сегодня у второклассника Игоря Павленко волнительный день: всего один урок и затем, пожалуй, одно из самых важных мероприятий школьной жизни – посвящение в пионеры. Мама тщательно проглаживает белую рубашку, которую скоро украсит красный галстук – главный символ юношеского движения.

Торжественный ритуал приёма школьников в ряды детской организации символично провели на территории дома-музея Ленина, причём среди ключевых участников церемонии был и сам вождь пролетариата. Конечно, не настоящий, зато образ как нельзя лучше напоминал об истоках появления пионеров в стране.

Всесоюзная пионерская организация была образована 19 мая 1922 года и поначалу носила имя предводителя восстания Спартака. В честь Ленина её переименовали два года спустя после смерти вождя. Как никто, заветы политика чтят его последователи из Коммунистической партии.

Фото №1 - В Башкирии отмечается День пионерии

Ветераны пионерского движения как сейчас помнят лозунги и, конечно, смыслы, заложенные в устав движения. Последние несколько лет в КПРФ активно возрождают детскую организацию. К слову, именно по типу пионеров в 2022 году было создано «Движение первых», цель которого – воспитание подростков и формирование мировоззрения на основе традиционных духовных и нравственных ценностей.

Патриотическое воспитание сегодня стоит в ряду важнейших стратегических задач. И, как говорят уже опытные пионеры, вовсе не обязательно изобретать новое, если уже есть хороший опыт из прошлого. Ну а красный галстук, как символ связи поколений, будет напоминать этим детям об идеалах добра, справедливости, честности и взаимовыручки. И как важно быть всегда готовыми прийти на помощь.

Волна
БАШКОРТТАР-БСТ