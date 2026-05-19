В почтовом отделении Уфы появился необычный сотрудник

Сервис с мурлыканьем. В Уфе в почтовом отделении работает необычный сотрудник. Кошка по имени Мурка следит за порядком и настроением посетителей. О трудовых буднях хвостатого работника – в нашем сюжете.

Любимое занятие Мурки – наблюдать за тем, как уходит бумага из принтера. Как и полагается сотруднику почтового отделения, у кошки немало обязанностей и дел. Только у неё они особенные: поглядеть в окно, полакомиться угощениями и поспать на коробках.

По словам работников почты, марки пушистый сотрудник, конечно, не облизывает, но выполняет не менее важную функцию.

Мурку сотрудники почты нашли на улице ещё осенью. Сначала подкармливали, а потом решили забрать к себе. Приютить усатого друга желает почти каждый посетитель. Для этого кошке сделали именной медальон с так называемым инвентарным номером, чтобы показать – она здесь своя.

Ни один посетитель не остаётся равнодушным к Мурке. Специально для неё установили коробку, в которую можно положить угощение.