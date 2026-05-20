В Уфе можно увидеть цветущие каштаны

В Уфе зацвели каштаны. Обычно они распускаются в конце апреля – начале мая, однако в этом году из-за погодных условий цветение началось позже.

Сейчас белоснежные «свечи» украшают разные районы города. Полюбоваться ими можно возле ГКЗ «Башкортостан» на улице Ленина, на улице Кирова, во дворе на проспекте Октября, рядом с театром кукол, а также в Ботаническом саду.

Кроме того, в микрорайоне Кузнецовский затон высажена целая Каштановая аллея. Сейчас там наблюдается пик цветения, сообщили в администрации Кировского района. Этот период длится до трех недель.