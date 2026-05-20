В Башкирии браконьеры застрелили лосиху во время родов

Как рассказали в Центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф», охотник встретил лосиху во время родов. Она уже родила первого малыша. Когда на свет появлялся второй, браконьер застрелили несчастную. Неизвестный вытащил второго лосенка, разделал тушу лосихи и убил переломом шеи первого новорожденного. Туши животных он раскидал по лесу и скрылся.