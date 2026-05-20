В Уфе мужчину заключили под стражу после нападения на жену

Калининский районный суд Уфы заключил под стражу 35-летнего мужчину, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью супруги.
По версии следствия, 13 мая уфимец находился дома в состоянии алкогольного опьянения. Во время ссоры он нанес жене множественные удары руками и ногами.
В результате пострадавшая получила тяжелые травмы, в том числе перелом ребер и левосторонний пневмоторакс.
Суд удовлетворил ходатайство следователя. Мужчина останется в СИЗО до 17 июля. Постановление пока не вступило в законную силу.
Видео: Объединенная пресс-служба судов РБ.