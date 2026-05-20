В Башкирии младенческая смертность достигла исторического минимума

В Башкортостане младенческая смертность снизилась до рекордных показателей. Как заявляют специалисты, это значительный прогресс даже по сравнению с прошлым годом, когда в республике был зафиксирован исторический минимум. С чем связаны столь позитивные результаты – в нашем сюжете.

Давление в норме, малыш в животе то и дело активничает, да и роды уже не за горами. После них Наталья Давлетшина должна была стать многодетной мамой, ведь беременность эта уже вторая, причем двойней. Но на плановом УЗИ женщина узнала, что один из малышей погиб прямо в утробе.

В республиканском перинатальном центре будущие мамы могут получить помощь, в том числе и удаленно. Специалисты дистанционного консультативного отделения ежегодно обслуживают до 17 тысяч женщин по всей республике. Некоторых их них экстренно доставляют в Уфу. Один из таких случаев произошел недавно: у будущей мамы случился разрыв аневризмы головного мозга.

Как отмечают специалисты, сопутствующие заболевания будущей мамы могут существенно влиять на течение беременности и будущие роды. А потому важно, чтобы такие женщины попадали не в ближайший роддом, а туда, где есть реанимация и все необходимые специалисты.

Шум медицинского оборудования для этих крох уже привычен – аппараты искусственной вентиляции легких практически дышат за них. Сейчас в реанимации пребывают 16 детей, и вес самого маленького ребенка не достигает даже 500 граммов. Сегодня благодаря развитию системы медицинской помощи выживаемость таких детей в регионе превышает 90 процентов.

Снижение детской смертности – один из ключевых результатов по развитию здравоохранения в республике. Только в прошлом году в регионе заработали 134 модульных ФАПа и врачебных амбулатории. Важную роль также играет наблюдение пациенток на протяжении всей беременности и после родов. И все эти меры приносят свои результаты: в этом году младенческая смертность в Башкортостане достигла исторического минимума.