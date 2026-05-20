В Башкирии начался ягодный сезон

На прилавках можно встретить клубнику, правда, массовый сезон сбора и продажи наступает во второй половине июня. К примеру, урожай в уфимские овощные магазины привозят из Краснодарского края, Азербайджана. Нередко можно встретить и башкирских производителей, которые круглогодично радуют покупателей любимым лакомством. Ежегодно хозяйства региона выращивают более 15 тысяч тонн плодовой продукции. Как правильно её выбирать и на что стоит обращать внимание?
Даже на сутки нельзя оставлять без внимания. Ежедневно Гузель Чувашаева следит за тем, как растёт клубника на пяти грядках. Сорта – от альбы до клери. Главное – во время и систематически защищать от вредителей.
Ну а пока лакомство можно приобрести только в магазинах. На прилавках Уфы – сорта из Краснодарского края и Азербайджана. В случае сомнений о происхождении продукта покупатель вправе попросить у продавца предъявить документы о том, откуда привезли ягоды. Перед дегустацией их обязательно надо мыть.
Важно знать, что лакомство подойдёт не всем. Особенно лицам, склонным к аллергии. Употреблять её нужно с осторожностью. При выборе клубники необходимо смотреть и на то, чтобы она не была помятой. Такие повреждения – это прежде всего рассадник грибковых заболеваний, которые приводят к гниению.
Стоимость клубники варьируется от 600 до 750 рублей в зависимости от происхождения. В регионе ежегодно выращивают более 15 тысяч тонн плодовых. Среди передовиков – фермеры Шаранского района.
Проверить содержание нитратов можно и с помощью специального устройства. Если показатель превышает 100 миллиграммов, то лакомство есть не следует. Экспертиза с помощью устройства выводит точные данные. У некоторых образцов и вовсе они нулевые. Учёные говорят: потребление ягоды с высоким содержанием химических элементов опасно для здоровья.
Вдобавок людям не рекомендуют покупать клубнику в торговых точках, расположенных вдоль трасс и дорог. Выбирать лучше официальные магазины, где чисто, опрятно, нет антисанитарии, а сам продавец соблюдает все правила и имеет в наличии медицинскую книжку.