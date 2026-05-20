В Башкирии начался ягодный сезон

На прилавках можно встретить клубнику, правда, массовый сезон сбора и продажи наступает во второй половине июня. К примеру, урожай в уфимские овощные магазины привозят из Краснодарского края, Азербайджана. Нередко можно встретить и башкирских производителей, которые круглогодично радуют покупателей любимым лакомством. Ежегодно хозяйства региона выращивают более 15 тысяч тонн плодовой продукции. Как правильно её выбирать и на что стоит обращать внимание?

Даже на сутки нельзя оставлять без внимания. Ежедневно Гузель Чувашаева следит за тем, как растёт клубника на пяти грядках. Сорта – от альбы до клери. Главное – во время и систематически защищать от вредителей.

Обрабатываем до цветения «Актарой», хорошенько обрабатываемся утром или вечером. На вкус сладкая. Нужно вовремя рыхлить, нужно вовремя подполоть, нужно вовремя обработать. За клубникой нужен хороший уход, если вы не хотите ухаживать, у вас крупной и хорошей клубники не будет. Гузель Чувашаева

Ну а пока лакомство можно приобрести только в магазинах. На прилавках Уфы – сорта из Краснодарского края и Азербайджана. В случае сомнений о происхождении продукта покупатель вправе попросить у продавца предъявить документы о том, откуда привезли ягоды. Перед дегустацией их обязательно надо мыть.

Мы понимаем, что клубника растёт рядом с землей, с почвой, поэтому есть риск инфекционных и паразитарных заболеваний. Если в торговой точке предлагают попробовать клубнику, лучше отказаться. Есть исключение, когда есть проточная вода на торговой точке, хорошо помыть ей, и вы сможете её попробовать. Регина Акмалова, заместитель начальника отдела информационного обеспечения управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

Бывает, заходишь в ларечек, покупаешь, вроде бы, красивая, пробуешь, а она вообще безвкусная. Рената Кузина

Важно знать, что лакомство подойдёт не всем. Особенно лицам, склонным к аллергии. Употреблять её нужно с осторожностью. При выборе клубники необходимо смотреть и на то, чтобы она не была помятой. Такие повреждения – это прежде всего рассадник грибковых заболеваний, которые приводят к гниению.

Стоимость клубники варьируется от 600 до 750 рублей в зависимости от происхождения. В регионе ежегодно выращивают более 15 тысяч тонн плодовых. Среди передовиков – фермеры Шаранского района.

Выращиваем круглый год, основное направление летом, из большинства сортов. Два сорта выращиваем в теплицах – кабрила и мурано. Наша ягода хранится 2-3 дня. Зарубежная ягода хранится значительно дольше, и она чем-то обрабатывается, наша ничем не обрабатывается. Олег Димитриев, председатель кооператива

Проверить содержание нитратов можно и с помощью специального устройства. Если показатель превышает 100 миллиграммов, то лакомство есть не следует. Экспертиза с помощью устройства выводит точные данные. У некоторых образцов и вовсе они нулевые. Учёные говорят: потребление ягоды с высоким содержанием химических элементов опасно для здоровья.

Это может вызвать, рвоту, диарею или другие болезни. Появляется из-за того, что химию какую-либо применяют для более долгого хранения, из-за этого образуется большое содержание нитратов. Азат Валитов, доцент кафедры растениеводства и селекции растений и биотехнологии БГАУ