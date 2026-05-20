В Уфе Александр Брод встретился с электоральными экспертами

В Уфе член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод встретился с электоральными экспертами. Участники – политологи, правоведы и гражданские активисты.

Говорили об общественном контроле за выборами, задачах региональных штабов и экспертов, проблемах, с которыми могут столкнуться наблюдатели, включая фейки. Напомним, в сентябре этого года в России состоятся выборы, будут замещаться более 22,8 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.