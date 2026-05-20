Фельдшер из Башкирии рассказал школьникам о службе в зоне СВО

Житель деревни Новые Казанчи Аскинского района с позывным «Пятый» проходит службу в зоне специальной военной операции. Он является фельдшером приемно-сортировочного взвода медицинской роты.

После окончания школы мужчина поступил в Бирский медицинский колледж и получил квалификацию фельдшера. Затем начал работать по специальности в Уфе, пишут в администрации муниципалитета. В мае 2023 года он заключил контракт и продолжил службу в зоне СВО, где оказывает медицинскую помощь и спасает жизни военнослужащих.

За мужество и профессионализм отмечен несколькими наградами, в том числе медалью имени генерала Шаймуратова, а также медалями «За участие в специальной военной операции» и «За боевые отличия».

Во время краткосрочного отпуска боец приехал в родную деревню, встретился с родными и посетил школу, где раньше учился. На встрече с учениками и педагогами фельдшер рассказал о работе военных медиков, важности взаимовыручки, стойкости и поддержки товарищей.

Также он поблагодарил земляков за гуманитарную помощь и письма, которые поддерживают бойцов в непростых условиях.

Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.

Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).