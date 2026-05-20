Поджог из-за шуток: в Башкирии мужчину отправили под стражу

В Илишевском районе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в поджоге бани.

Сообщение о возгорании поступило в полицию от 39-летней владелицы строения. Участковый предварительно установил, что к происшествию может быть причастен ранее судимый 62-летний местный житель.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательства. По данным МВД, он дал признательные показания и объяснил, что причиной поступка стала обида. Хозяйка бани, по его словам, неоднократно над ним подшучивала.