В Башкирии медведи стали выходить к людям

В Госкомитете Башкирии по ЧС сообщили о выходе медведей к людям.

Так, в Иглинском районе мишка разорил пасеку, а в СНТ в Нефтекамске медведь пришёл на участок с ульями.

Спасатели объяснили, что медведи выходят из-за нехватки пищи. Также зверей привлекают запахи (мусор, корм, компост, пасеки).

🚫 При встрече запрещено: — бежать; — смотреть в глаза и поворачиваться спиной; — кормить, гладить, фотографировать; — бросать палки и камни.✅ При встрече нужно: — медленно отходить назад (зигзагом, не поворачиваясь спиной); — громко шуметь (стучать по металлу, свистеть); — казаться крупнее (поднять рюкзак или ветку).❗ Советы дачникам и пасечникам:— убирать пищевые отходы;— на ночь убирать миски уличных животных;— использовать отпугиватели.📞В экстренной ситуации звоните по номеру 112. 

пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС 
