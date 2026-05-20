В Башкирии медведи стали выходить к людям

🚫 При встрече запрещено: — бежать; — смотреть в глаза и поворачиваться спиной; — кормить, гладить, фотографировать; — бросать палки и камни.✅ При встрече нужно: — медленно отходить назад (зигзагом, не поворачиваясь спиной); — громко шуметь (стучать по металлу, свистеть); — казаться крупнее (поднять рюкзак или ветку).❗ Советы дачникам и пасечникам:— убирать пищевые отходы;— на ночь убирать миски уличных животных;— использовать отпугиватели.📞В экстренной ситуации звоните по номеру 112.

пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС