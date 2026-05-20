В Башкирии почти три тысячи человек пострадали от клещей

В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали об эпидемиологической ситуации.
С начала года в медицинские учреждения с жалобами на укусы клещей обратились уже 2854 человека. При этом за тот же период прошлого года жертвами насекомых стали 4665 человек.
Жителям напоминают о правилах безопасности: при прогулке на природе следует использовать репелленты, заправлять брюки в носки или в высокие ботинки, носить светлую одежду, на которой проще заметить клещей. После прогулки следует осмотреть себя, близких и своих животных.