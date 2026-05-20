Жительницу Башкирии нашли связанной цепью в реке

В Челябинской области на берегу реки Урал было найдено связанное цепью тело женщины. Следователи выяснили личность погибшей.

Инцидент произошёл 10 мая около посёлка Гранитный. Тело женщины было обвязано металлической цепью с прикреплённым бетонным шлакоблоком. Выяснилось, что к смерти женщины причастен 54-летний житель Башкирии.

Ещё в ноябре прошлого года житель деревни Куватово Баймакского района обратился в полицию с заявлением о пропаже 42-летней супруги. Женщина повезла сына в больницу и не вернулась.

Следователи смогли установить, что женщина вступила в конфликт с мужчиной в автомобиле недалеко от села Кусеево. Сельчанин задушил несчастную и решил спрятать тело в воде.

Расследование продолжается.