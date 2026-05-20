Радий Хабиров провёл совещание по вопросам развития Нефтекамска

Глава Башкортостана провел выездное совещание, посвященное социально-экономическому развитию Нефтекамска. Прежде всего Радий Хабиров поблагодарил жителей города, тружеников предприятий, волонтеров и общественников за активное участие в поддержке СВО и отметил, что, несмотря на все вызовы, экономика города развивается – плюс почти 12%.

В хорошем темпе работают крупные предприятия. Флагман нашего машиностроения – «НЕФАЗ». С федеральной поддержкой в размере 3,5 млрд рублей в Нефтекамске ведётся модернизация ЖКХ, самые крупные проекты реализуются за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов по реконструкции очистных сооружений и строительству главной канализационной насосной станции города. По нацпроекту «Семья» продолжается капитальный ремонт филармонии. Возводится школа на 1225 мест. Большую роль играет территория опережающего развития, на проекты резидентов ТОР «Нефтекамск» привлекли 2,7 млрд рублей. В целом по республике прирост инвестиций составил почти 80%.