В Сибае театр танца организовал благотворительный концерт

Все номера подбирались под общую концепцию программы. В концерте приняли участие около 150 артистов разных возрастов от 3 до 70 лет. Все средства, собранные в ходе благотворительного концерта, были направлены на помощь бойцам специальной военной операции.

Помимо этого, театр танца покорил международную сцену. «Лазурит» стали победителями конкурса «Дарынды бала», который проходил в Казахстане. В Астане коллектив представил 10 конкурсных номеров в различных номинациях и возрастных категориях. По итогам выступлений театр танца завоевал четыре гран-при и призовые места. Также «Лазуриту» вручили специальный денежный приз как одному из сильнейших участников фестиваля. Для ребят организовали экскурсию по Дворцу школьников, а местный детский журнал взял у них интервью, в котором коллектив рассказал о родном Сибае.