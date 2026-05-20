Спортсмены из Башкирии вошли в состав сборной на первенстве Европы по панкратиону

Пять спортсменов из Башкортостана представят республику в составе сборной России на первенстве Европы по панкратиону. Это стало возможным благодаря успеху атлетов на первенстве страны. Всего на турнире в Йошкар-Оле выступали 2000 борцов. Представители нашего региона завоевали 25 медалей разного достоинства.

В спортивном зале собрались сильнейшие борцы – на тренировке победители и призёры первенства России. Вновь схлестнулись в поединке финалисты в весовой категории до 53 килограммов Ашот Маркарян и Кирилл Фадеев. Второй год подряд Кирилл останавливается в шаге от золотой медали. В этот раз он проиграл всего один балл своему одноклубнику. Кстати, для Ашота медаль первенства страны стала первой в его спортивной карьере. Четыре года он не мог подняться на пьедестал почета. И наконец долгожданная победа. Впереди у одного из спортсменов – участие в первенстве Европы, у другого – в первенстве мира.

Я начал усердно готовится, каждый день занимался, и у меня все получилось. Я отобрался с России, и теперь у меня есть квота на мир. Ашот Маркарян, победитель первенства России по панкратиону

Это еще одна пара борцов-финалистов из Башкортостана. Алмаз Янбаев из Стерлитамака и Рамазан Мингазов из Дюртюлей одержали в Йошкар-Оле по четыре победы и встретились в решающем поединке за золото, где сильнее оказался Алмаз.

Мы туда едем командой. Там нет моего или твоего спортсмена, там общая команда. Поэтому подсказывать кому-то с моего или другого клуба будет несправедливо. Артур Чилингарян, старший тренер сборной Республики Башкортостан по панкратиону

Выиграла золотую медаль и выполнила норматив кандидата в мастера спорта России Азалия Вафиева из Стерлитамака. Сразу две представительницы республики Олеся Красильникова и Лина Нургалеева стали трехкратными чемпионками первенства России.

На Европу я еду впервые, и в таком масштабе соревнований у меня еще не было. Это новые соревнования, и там будут другие бои и правила. У меня есть легкий мандраж, но я усердно готовлюсь. Олеся Красильникова, победительница первенства России по панкратиону

Первый бой я закончила удушающим приемом. Второй бой – нокаутом. Четвертый бой я по баллам выиграла. Лина Нургалеева, победительница первенства России по панкратиону

С 2023 года сборная республики считается одной из сильнейших команд по панкратиону в России. В этом году башкирские спортсмены завоевали на первенстве 25 медалей, 9 из которых – золотые.

Мы обошли федеральные округа и сильные республики, области и уверенно заняли первое общекомандное место. В детской лиге ребята завоевали пять золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Радмир Хайруллин, руководитель федерации панкратиона Республики Башкортостан