В Уфе прошли VIII открытые Евразийские Игры боевых искусств

Соревнования, которые стали традицией. В Уфе прошли VIII открытые Евразийские Игры боевых искусств. Они собрали 5000 участников из разных регионов России. Приехали в столицу республики побороться за медали и проверить свои силы гости из зарубежных стран.

В дисциплинах комбат-самооборона и всестилевое каратэ соревнования проходили сразу на нескольких площадках по возрастным категориям. Здесь выступали дети, юноши, девушки и взрослые спортсмены старше 18 лет. В айкидо спортсмены выходили на татами по одному, в парах, а также в групповых упражнениях. Свои навыки в этом виде спорта демонстрировали мастера спорта России. По традиции, одной из самых массовых дисциплин на играх стал муай-тай.

Появляются на Евразийских Играх и новые дисциплины. Своим мастерством поделились представители Федерации цигун.

Благодарим организаторов за возможность выступить и пропагандировать здоровый образ жизни. Шамиль Гайсин, представитель Федерации цигун Республики Башкортостан

Сначала прошли отборочные, квалификационные поединки, затем сильнейшие представители в своих видах спорта встретились друг с другом в финале гала-боев.

Сегодня у нас в гостях 23 страны, 77 регионов, более пяти тысяч участников. Спорт объединяет города, страны, и самое главное – спорт воспитывает настоящего человека и патриота. Руслан Хабибов, заместитель премьер-министра правительства – министр спорта Республики Башкортостан

Яркой финальной точкой мероприятия стали бои гран-при «Комбат Ринг». Бойцы выявляли победителя в октагоне.

Было тяжело контролировать его от проходов, ждать проход и успеть на него среагировать. Роман Лебедев, победитель гран-при международной всестилевой бойцовской лиги /Амурская область/

Всего в тот вечер состоялись девять поединков по микс-комбату. Лучших в октагоне выявляли чемпионы своих регионов по ММА, всестилевому каратэ, ушу, самбо и рукопашному бою. В упорном трёхраундовом поединке с представителем Удмуртии победу раздельным решением судей одержал боец из Башкортостана.