В Уфе прошли VIII открытые Евразийские Игры боевых искусств

Евразийские Игры боевых искусств – одни из самых масштабных соревнований среди представителей разных видов единоборств. Вот и восьмые по счету состязания собрали в Уфе более пяти тысяч участников со всей России и стран ближнего зарубежья.
В дисциплинах комбат-самооборона и всестилевое каратэ соревнования проходили сразу на нескольких площадках по возрастным категориям. Здесь выступали дети, юноши, девушки и взрослые спортсмены старше 18 лет. В айкидо спортсмены выходили на татами по одному, в парах, а также в групповых упражнениях. Свои навыки в этом виде спорта демонстрировали мастера спорта России. По традиции, одной из самых массовых дисциплин на играх стал муай-тай.
Появляются на Евразийских Играх и новые дисциплины. Своим мастерством поделились представители Федерации цигун.
Сначала прошли отборочные, квалификационные поединки, затем сильнейшие представители в своих видах спорта встретились друг с другом в финале гала-боев.
Яркой финальной точкой мероприятия стали бои гран-при «Комбат Ринг». Бойцы выявляли победителя в октагоне.
Всего в тот вечер состоялись девять поединков по микс-комбату. Лучших в октагоне выявляли чемпионы своих регионов по ММА, всестилевому каратэ, ушу, самбо и рукопашному бою. В упорном трёхраундовом поединке с представителем Удмуртии победу раздельным решением судей одержал боец из Башкортостана.
Так прошли VIII открытые Евразийские Игры боевых искусств. И в Уфе вновь выявили сильнейших спортсменов в мире единоборств.