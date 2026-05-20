В Уфе подвели итоги третьего сезона Башкирской шахматной лиги

Уфимским получился пьедестал в финале Башкирской шахматной лиги. В столице республики подвели итоги третьего сезона. Лучшие определялись в двух категориях – Высшей и Первой лигах. Это командные соревнования, которые объединяют сильнейшие коллективы Башкортостана. Причём уровень вырос настолько, что некоторые муниципалитеты выставляют составы и в Высшую, и в Первую лигу.

Уфимские шахматисты из «Профи 64» впервые покорили Башкирскую лигу, обойдя представителей федерации республики и спортклуб «Толпар». До этого – все на подступах: то вторые, то третьи. И вот, наконец-то, первые. Не только основательно подготовились, но и в течение пятидневного шахматного марафона делали работу над ошибками.

Уделили большое внимание подготовке ребят. Каждый день у нас здесь был тренер, который занимался разбором. Вечером мы связывались с ребятами, занимались подготовкой. Уделили много сил, в том числе личных, причём всех тренеров клуба. Николай Доломатов, руководитель и главный тренер шахматного клуба «Профи 64» /Уфа/

Уфимский пьедестал в Высшей лиге могла разбавить стерлитамакская команда во главе с лидером Надеждой Володиной. Но в одном из туров спортсменка просто не смогла принять участие в соревнованиях из-за травмы.

Шахматистам по регламенту можно опоздать не более чем на полчаса. Соперники могли бы войти в положение и пойти навстречу, к примеру, перенести поединок – такое практикуется.

Капитан команды Стерлитамака не сработал вовремя, засчитали техническое поражение. Так бы ничья, может быть, случилась. Николай Доломатов, руководитель и главный тренер шахматного клуба «Профи 64» /Уфа/

И это тоже опыт, который накапливают участники. В Высшей лиге состязались девять команд из Уфы, Стерлитамака, Октябрьского, Гафурийского, Караидельского и Хайбуллинского районов.

А в Первой лиге участвовало десять. Некоторые муниципалитеты набрали по два состава и выступили в обеих лигах. А набрать две команды в районе – серьёзное достижение, ведь по регламенту Башкирской лиги в течение года соревнования проходят по зональному делению. И только сильнейшие приезжают на финал в Уфу.