В Уфе провели турнир по панкратиону памяти Рината Валеева

В Уфе провели Республиканский турнир по панкратиону. Состязания посвятили памяти ветерана боевых действий, майора полиции Рината Валеева. В соревнованиях принимали участие дети до 13 лет, юноши и девушки до 15 лет и мужчины и женщины от 18 лет и старше.
В столицу республики приехали сильнейшие бойцы Урала и Поволжья. Финалы проходили в октагоне. Спортсменов разделили на две категории: «Новички» – те, кто занимается панкратионом меньше года, и «Профи». Среди участников были победители первенства мира и чемпионатов России.