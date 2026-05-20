В Уфе провели турнир по панкратиону памяти Рината Валеева

В Уфе провели Республиканский турнир по панкратиону. Состязания посвятили памяти ветерана боевых действий, майора полиции Рината Валеева. В соревнованиях принимали участие дети до 13 лет, юноши и девушки до 15 лет и мужчины и женщины от 18 лет и старше.

В столицу республики приехали сильнейшие бойцы Урала и Поволжья. Финалы проходили в октагоне. Спортсменов разделили на две категории: «Новички» – те, кто занимается панкратионом меньше года, и «Профи». Среди участников были победители первенства мира и чемпионатов России.

Соперница – чемпионка мира по панкратиону, и мне удалось её выиграть по баллам. У меня был мандраж на этот бой, я очень настраивалась и настроилась в итоге лучше, чем в прошлый раз.

Олеся Красильникова, участница соревнований, трёхкратная чемпионка России по панкратиону
