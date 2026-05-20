Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Нефтекамск

Порядка восьми миллиардов рублей инвестируют в модернизацию инфраструктуры ЖКХ Нефтекамска. Об этом сегодня заявил Радий Хабиров. Глава республики провёл совещание по вопросам социально-экономического развития четвёртого по численности населения города Башкортостана. В ходе рабочей поездки руководитель региона ознакомился также с благоустройством общественных территорий и посетил ряд объектов.

В 2024 году Нефтекамск стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Представленная идея благоустройства аллеи по улице Ленина получила федеральную поддержку. В прошлом году проект «Ось времени» воплотили в жизнь.

Концепция проекта заключается в интерпретации аллеи как «оси времени», которая объединяет все темы, связанные с развитием города. Благоустройство проводилось в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Из федерального бюджета было выделено 103 миллиона рублей, 75 миллионов – из республиканской казны.

Не только с тем, что уже сделано, но и с тем, что предстоит привести в порядок, – главу республики ознакомили с концепцией благоустройства площади имени Ленина. Работы также планируется выполнить в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Во время рабочей поездки Радий Хабиров посетил и городскую филармонию, где проводится капитальный ремонт.

Меняется облик не только общественных территорий, но и социальных объектов. В 2022 году в Нефтекамске открылась новая школа – на сегодняшний день самая большая и современная в городе. Здесь обучается 1880 детей.

Визит главы республики в школу №17 начался с общения с первоклассницей Асель Саетовой и её мамой Гульназ. С ними Радий Хабиров уже встречался в уфимском хосписе 13 января. Тогда девочка пригласила руководителя региона в Нефтекамск в гости.

В младенчестве девочка довольно рано начала проявлять активность, училась ползать, ходить, а к трём годам начался внезапный регресс. Мышцы Асель слабели, девочка перестала самостоятельно ходить. Ей рекомендовано домашнее обучение, но родители не захотели замыкаться в четырёх стенах. Школу №17 выбрали потому, что построена она в рамках доступной среды. Не просто ученица первого класса, а очень активный и интеллектуально развитый ребёнок. Асель учится ещё в музыкальной школе, играет на фортепиано, занимается хоровым пением, ходит на вокал.

В ходе рабочей поездки в Нефтекамск Радий Хабиров ознакомился с деятельностью компании «Метротест». Она специализируется на производстве испытательного оборудования для определения физико-механических свойств материалов. Предприятие является резидентом территории опережающего развития и пользуется господдержкой.

О показателях предприятий и в целом социально-экономическом развитии муниципалитета говорили на совещании в администрации города. Глава республики подчеркнул, что экономика Нефтекамска развивается, практически нет безработицы. В хорошем темпе работают крупные предприятия.

Местная управленческая команда работает достаточно эффективно. Это отражается на важнейших социально-экономических показателях Нефтекамска. Самое главное, конечно, экономика – есть крупные предприятия, они работают в хорошем темпе. Наша задача – завершить всё связанное с водоотведением. Кроме того, планируем построить спальный корпус полилингвальной школы-интерната. А в целом Нефтекамск – крепкий, благоустроенный город, где работают настоящие труженики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан