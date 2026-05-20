Эксперты прокомментировали внедрение и развитие искусственного интеллекта в Башкирии

Башкирские врачи с помощью искусственного интеллекта провели 380 тысяч исследований и выявили 40% заболеваний у жителей республики. В республике активно применяют ИИ не только в здравоохранении, но и в промышленности, в области добычи полезных ископаемых, сельском хозяйстве для контроля расходования кормов в молочных комплексах и других процессах.

Эксперты уверены: система должна работать на улучшение качества жизни – помогать врачам, учителям, управленцам, специалистам в работе для экономии времени, повышения качества предоставления услуг и избавления от рутины.

В республике внедрены пять различных изделий с искусственным интеллектом. Они помогают врачам-рентгенологам в режиме ассистента, подсказывают, помогают принимать врачебные решения при большом потоке исследований. В первую очередь, это такие исследования, как рентген и компьютерная томография органов грудной клетки. Республика сегодня находится на переднем крае по внедрению таких систем.

Андрей Поваренкин, заместитель генерального директора ООО «Платформа Третье Мнение»
