Эксперты прокомментировали внедрение и развитие искусственного интеллекта в Башкирии

Башкирские врачи с помощью искусственного интеллекта провели 380 тысяч исследований и выявили 40% заболеваний у жителей республики. В республике активно применяют ИИ не только в здравоохранении, но и в промышленности, в области добычи полезных ископаемых, сельском хозяйстве для контроля расходования кормов в молочных комплексах и других процессах.