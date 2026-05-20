В Башкирии врачи рассказали, как перенести аномально жаркую погоду

Жара спадёт, но ненадолго. Синоптики прогнозируют уже с четверга понижение температуры. В Уфе днём ожидается около 22 градусов, однако уже в выходные столбики термометров вновь повысятся. Аномально жаркая для этого периода погода уже вызвала рост числа пациентов больниц. Врачи дают ряд рекомендаций, как пережить знойный период. Между тем, в усиленном режиме работают и некоторые коммунальные службы.

Чем выше столбик на термометре, тем больше сердечно-сосудистых пациентов в медучреждении. Такую динамику уже не первый год прослеживают врачи кардиоотделения. Число госпитализаций выросло в среднем на 15%. В особой зоне риска – люди с гипертонией, ожирением, сердечной и почечной недостаточностью. Для них одна из главных рекомендаций – в этот период не снижать приём выписанных лекарств. Есть и общие советы по питанию для всех: достаточный питьевой режим в течение дня, ограничить приём алкоголя, сладкой и газированной воды, не употреблять солёную и жирную пищу.

Одежду врачи рекомендуют носить из светлых натуральных тканей – хлопка или льна, обязательно включая в гардероб головные уборы и, по возможности, избегая самого пика солнечной активности – с 11 до 16 часов. Если вдруг человека хватил тепловой удар, важно правильно оказать первую помощь.

Май выдался жарче температурной нормы на шесть градусов. В этот период в режиме повышенной готовности работают и коммунальщики. Эта насосная станция – одна из многих, снабжающих питьевой водой сёла в составе уфимской агломерации. В знойные дни нагрузка на оборудование возрастает в разы. В частных домах люди активнее расходуют воду, в том числе, например, на полив огородов. В самый пик задействованы все насосы. При этом, чтобы работать бесперебойно, каждый год, помимо модернизации инфраструктуры, коммунальщики бурят новые скважины для водозабора.

На ситуацию с погодой в последние недели влияют антициклоны, говорят синоптики. В республике проходят воздушные массы среднеазиатских пустынь, что и определяет жаркий воздух. В более широком смысле сказывается и глобальное потепление.

Погода в эти дни определяется областью повышенного давления. Но уже с четверга проходящий мимо холодный фронт незначительно, но охладит воздух в Уфе до +22 градусов в дневное время. В субботу температура вновь повысится до +29, говорят в Башгидромете.