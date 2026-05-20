В Башкирии начали обработку парков от комаров

В республике начали обработку парков от комаров. Они резко активизировались с наступлением жаркой погоды. Также этому способствовали влажная, затяжная весна и обилие талой воды. В частности, в Уфе специалисты планируют охватить обработкой более 400 гектаров общественных территорий.

Обычный комариный укус для большинства детей – просто зудящая «кнопка», но только не для пятилетней Амаль. У девочки – редкая аллергия: место укуса распухает, как после пробы Манту. Чтобы не нарваться на кровососов, избегает прогулок в лесных зонах.

Всему виной чужеродные белки в слюне комара, так называемые антикоагулянты, которые мешают крови сворачиваться. Чтобы их побороть, иммунная система запускает активную воспалительную реакцию, чем и вызывает чрезмерные симптомы. Облегчить ситуацию помогают антигистаминные препараты, мази и профилактические меры безопасности.

Причина резкого появления комаров – результат нестабильных погодных условий этой весны. Перепады температур, дожди, резкое потепление стали катализатором увеличения популяции кровососущих. Оттого и первая генерация кровососущих всегда самая большая.

Тем не менее, согласно многолетним средним показателям, в 2026 году аномально большого количества комаров не зарегистрировано. К тому же, специалисты центра профилактической дезинфекции уже начали обработку городских пространств. Работы ведутся в ночное время и не представляют угрозы для горожан.