Врач из Уфы год проработал на антарктической станции «Прогресс»

Он объехал шесть континентов, работал в операционной на краю Земли, а теперь снова спасает пациентов в уфимской больнице. Сегодня, во Всемирный день травматолога, история врача, который оперировал в Антарктиде. Алексей Шишков год лечил полярников на станции «Прогресс» и даже в вечной мерзлоте не терял любви к спорту и фотографии. О чём жалеет, чем гордится и зачем вообще поехал в Антарктиду?

На больничной койке Денис Камзин оказался после неудачной тренировки. Он – профессиональный боксёр, но во время разминки оступился и повредил мениск: порвал две связки. И, как настоящий спортсмен, уже спустя сутки после операции начал строить планы на будущее: потихоньку собирается разрабатывать ногу и через год планирует вернуться в спорт. И шанс вновь выйти на ринг подарил ему Алексей Шишков.

Делу жизни Алексей Шишков посвятил около 30 лет. С детства хотел лечить людей. На последних курсах университета работал медбратом в травматологическом отделении. И с тех пор его всегда тянуло в дорогу. Многочисленные стажировки по миру, был на пяти континентах, и оставался только один – самый холодный и далёкий – Антарктида.

Путь на ледоколе «Академик Фёдоров»: три океана, смена климатов, качка и бесконечная вода за бортом, а потом – станция «Прогресс». Её называют столицей российской Антарктиды. Там, в составе экспедиции, Алексей и ещё 26 человек провели целый год.

Его главная задача была – следить за здоровьем полярного состава. Условия позволяли. Медблок на станции – как хорошая районная больница: операционная, перевязочная, цифровой рентген, зубной кабинет, лаборатория, но врача всего два. Он и анестезиолог из Нижнего Новгорода.

А свободное время Алексей Шишков читал, занимался спортом и фотографировал: то, что видел вокруг, и то, по чему скучал вдали от дома. Сейчас он снова в своей стихии – в больнице. Среди пациентов, коллег и привычных сигналов в операционных.