В Башкирии отмечается День метрологии

Сегодня по всему миру отмечается День метрологии. Этот праздник посвящён науке об измерениях и подчёркивает важность точности в различных сферах жизни – от науки и промышленности до повседневной деятельности.
В Башкортостане за конкретику измерений остаётся ответственным Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний имени Амрана Муратшина. Его специалисты проверяют измерители воды, газа, электроэнергии, манометры и термометры. Там точность показателей составляет от 1 миллиграмма до 200 тонн.