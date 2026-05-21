В Уфе артисты ТЮЗа готовят премьеру спектакля «Работа над ошибками»

Через неделю в Уфимском театре юного зрителя состоится показ нового спектакля «Работа над ошибками». Подготовка идет полным ходом. Для создания пьесы использовали уникальный формат – театральную лабораторию. Актеры посещали школы Уфы, наблюдали за жизнью современных подростков.

Все впечатления и воспоминания своих школьных лет легли в основу постановки. Суть пьесы проста: ошибки – это часть жизни. Не стоит их бояться, всегда можно провести работу над ними.

Сегодня в репертуаре театра более 30 спектаклей. Они рассчитаны на разную аудиторию. Все произведения пользуются популярностью у зрителей. В театре стараются сделать пьесы интересными не только для детей, но и для их родителей.