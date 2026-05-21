Стартовал конкурсный отбор в Молодёжный совет при Полпредстве Башкирии

Молодежь Башкортостана получит шанс влиять на политику республики из любой точки страны. Полпредство объявило о старте конкурсного отбора в состав Молодёжного совета. Участие могут принять граждане до 35 лет, преимущественно имеющие опыт в общественной, волонтёрской или проектной деятельности. Для этого необходимо подать заявку в Москву и предоставить документы и портфолио до 22 мая.

Конкурс проходит в два этапа: оценка достижений и защита социального проекта. По итогам отбора 30 победителей войдут в состав Молодёжного совета на два года, получат возможность реализовывать собственные проекты и участвовать в экспертной и законотворческой деятельности, а также будут включены в экспертный Молодежный совет при Госсобрании республики.