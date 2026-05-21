В Уфе наградили победителей конкурса «Созвездие талантов» среди детей с ОВЗ

В Уфе наградили победителей конкурса детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья «Созвездие талантов». Среди призеров – ребята с инвалидностью, сироты, дети из многодетных семей и участников СВО.

Были представлены номера в различных номинациях: вокальное исполнение, танцевальное искусство, жестовое пение, авторское слово. Награды и денежные сертификаты получили около 50 конкурсантов.