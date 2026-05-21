Госавтоинспекция вышла на проверку автобусов в Уфе

Сегодня, 21 мая, в Уфе проходят традиционные сплошные проверки пассажирского транспорта. Мероприятия организованы в рамках профилактической операции «Автобус».

Сотрудники ГАИ Уфы совместно с заинтересованными ведомствами проверяют соблюдение требований безопасности при пассажирских перевозках. Особое внимание уделяется наличию необходимой документации, иностранным водительским удостоверениям, а также разрешительным документам для работы на территории России.